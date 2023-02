SENIGALLIA - Colpo da 3mila euro in via degli Olmi dove i ladri hanno girato tutta casa, indisturbati, mentre i proprietari hanno continuato a dormire. Sul caso indagano i carabinieri che ieri hanno preso la denuncia con la stima della refurtiva. Due furti sono invece falliti in Strada del Cavallo e via della Mandriola. Gli episodi sono avvenuti martedì notte. Solo uno risulta andato a buon fine, quello in via degli Olmi, una strada residenziale nella zona di viale dei Pini.

Il modus operandi



Qui i ladri hanno forzato una finestra e, senza fare rumore, si sono introdotti all’interno dell’abitazione. I proprietari erano in camera ma hanno continuato a dormire. Un sonno profondo il loro che non è stato minimamente disturbato dalla presenza di estranei, che stavano girando dentro le varie stanze frugando in ogni dove. Una volta terminata la ricerca e trovato qualcosa da asportare, se ne sono andati. Le vittime hanno continuato a dormire e solo la mattina, quando si sono svegliate, si sono accorte che c’era qualcosa di strano. Oggetti fuori posto e un caos apparentemente inspiegabile. Quando poi hanno notato la finestra accostata ma ancora aperta, hanno capito il motivo di tanto disordine. Non riuscivano a credere di non aver avvertito alcun rumore e, invece, è andata proprio così.



Il bottino



Al risveglio stavano bene, nessun malessere particolare. I carabinieri escludono, quindi, che possano essere stati narcotizzati. Erano solo in una fase di sonno molto profondo. Dopo aver controllato in tutta casa cosa mancasse, si sono recati in caserma per formalizzare la denuncia contro ignoti. Tra gioielli in oro e contanti hanno stimato un bottino di circa 3mila euro. C’è un dettaglio, però, in questo furto che va sottolineato. L’abitazione era fornita di un sistema d’allarme che l’altra notte non era stato inserito. Diversamente, avrebbe tenuto alla larga i malintenzionati facendo scattare la sirena che, alla fine, avrebbe svegliato anche i proprietari. Non è irrilevante perché i carabinieri insistono sempre su due aspetti fondamentali: chiudere bene porte e finestre e non è questo il caso, essendo in inverno, e per chi lo possiede azionare sempre il dispositivo antintrusione. E’, infatti, molto frequente che nei furti commessi sia presente ma non venga sempre inserito.



In via della Mandriola alle 5 i residenti sono stati svegliati avvertendo dei rumori. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato una porta forzata quindi è probabile che stessero cercando di entrare anche lì. Un tentativo è avvenuto inoltre in una villa di Strada del Cavallo ma, al momento, l’episodio non è stato denunciato.