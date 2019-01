Pronto soccorso, l’emergenza continua: «Serve Area Vasta insieme all’Umbria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - «Stiamo lavorando per l’ospedale Profili di Fabriano». È questa la rassicurazione dell’Asur a due giorni dall’allarme lanciato sulle condizioni dei sanitari che prestano servizio al Pronto soccorso della città della carta. Area Vasta e Regione Marche, quindi, stanno monitorando la situazione e non è escluso, nei prossimi mesi, l’arrivo di nuovo personale per andare a completare l’organico del reparto d’emergenza che ha visto, solo nel 2018, circa 30mila ingressi, in aumento di 2mila unità, rispetto all’anno precedente. A breve, infatti, dovrebbe essere pubblicato un avviso pubblico a tempo determinato per il reclutamento di almeno 4 medici. Solitamente è di un anno il tempo minimo di assunzione.