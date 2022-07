Proiettile ritrovato al parco giochi delle piscine del Passetto. La scoperta di un papà mentre giocava con il figlio

ANCONA Un proiettile è stato ritrovato all'interno del parco giochi delle piscine del Passetto. La scoperta risale alle serata del 4 luglio quando un papà, mentre giocava con il figlio, ha notato un proiettile posto sopra un muretto presso il parco giochi delle piscine del Passetto. Preoccupato che i bambini potessero notarlo e farsi del male, ha richiesto l’intervento degli operatori di polizia.

L'arrivo degli agenti della Volante

Gli agenti della Squadra Volante intervenivano così prontamente per mettere in sicurezza l’oggetto, un proiettile calibro 9x21, e procedere al sequestro.In seguito veniva effettuata un’accurata perlustrazione della zona adiacente il luogo di ritrovamento, dove non si rinvenivano ulteriori oggetti pericolosi. Sono in corso indagini.