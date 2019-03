Profili, i danni infiniti del sisma: un’intera ala resta ancora chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO L’ospedale Profili, a due anni e mezzo dal sisma, ha ancora un’intera ala chiusa perchè inagibile e non risulta che siano stati stanziati fondi per il suo recupero. Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, lancia nuovamente l’allarme: «Nulla di nuovo per l’ala A chiusa dai giorni delle forti scosse del 2016, però i soldi dell’Unione Europea per l’area del cratere vengono utilizzati per interventi ad Ancona e a Pesaro. Chissà se anche qui è colpa del Ministero?». Fari puntanti, quindi, sull’ospedale Profili che, proprio un mese fa, ha chiuso la sala parto del reparto di Ostetricia.