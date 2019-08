Professionista di 47 anni trovato impiccato all’albero dal padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - All’improvviso ha deciso di uccidersi. E per farlo ha scelto un albero dietro la propria abitazione. Nulla nei giorni precedenti lasciava presagire il gesto del professionista di 47 anni che si è ucciso ieri a Osimo. Il corpo è stato trovato dal padre. Immediato è scattato l’allarme, ma per il 47enne non c’era più nulla da fare. Dopo i rilievi da parte delle forze dell’ordine che hanno confermato il suicidio, è stato rilasciato il nullaosta per il funerale. Il gesto dell’uomo è stato repentino e messo in atto con determinazione, lasciando ammutoliti nel dolore i familiari che non avevano percepito la decisione che stava maturando nella mente del 47enne.