Processo bis per il colpo di fucile al figlio Serve una nuova perizia

CHIARAVALLE - Lo scorso 28 febbraio, il gup Francesca De Palma lo aveva prosciolto da ogni accusa per la totale incapacità di comprendere gli atti del giudizio. Una sentenza che non aveva trovato d’accordo il pm Irene Bilotta, spingendola a impugnare la decisione emessa dal giudice. E così, ieri si è aperto il secondo grado per Mario Rosati, il 91enne accusato di aver tentato di uccidere con il fucile il figlio Renato, 66 anni, sul vialetto di casa. Gli spari erano stati esplosi il 5 giugno del 2018, a Chiaravalle, per motivi di natura economica.