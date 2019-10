Processo bis, l’untore chiede lo sconto: in primo grado condannato a16 anni e 8 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Claudio Pinti tornerà in aula il 26 novembre. Tra poco più di un mese ad attenderlo c’è il processo d’appello in cui cercherà di ridurre la condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione rimediata lo scorso marzo in primo grado. Si procedeva con il rito abbreviato davanti al gup Paola Moscaroli. Due le accuse mosse dalla procura: omicidio volontario e lesioni personali gravissime.