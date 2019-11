Procede a zig-zag in piena notte per l'effetto dell'alcol: ritirata la patente a una donna peruviana

ANCONA - Una donna peruviana di 34, è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza. Erano le 4 di questa notte quando gli agenti delle Volanti intercettavano un’autovettura che procedeva a zig-zag in via Vallemiano. Una volta fermata, gli agenti si avvicinavano alla conduttrice la quale mostrava subito una certa euforia, così come il compagno che trasportava sul lato passeggero, entrambi di ritorno da una serata nei luoghi della movida anconetana.

Entrambi erano in evidente stato d’ebbrezza. Nell’occasione la donna veniva sottoposta agli accertamenti di rito dai quali risultava avere 0.96 g/l di alcol nel sangue.Pertanto i poliziotti procedevano al ritiro immediato della patente ed alla denuncia.

