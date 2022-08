Nuvole e pioggia previste per sabato e domenica: ecco dove. Le previsioni meteo della protezione civile nelle Marche

Nuvole e pioggia: l'estate sta finendo? Forse. È questa la previsione meteo, a cura della Protezione Civile, per le giornate di sabato e domenica nelle Marche. Sabato cielo al primo mattino sereno o al più poco nuvoloso, con graduale aumento della copertura a partire dai settori interni. Dalle ore centrali della giornata cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori interni ed alto-collinari e parzialmente nuvoloso verso la costa. Dalla tarda mattinata previsti rovesci o temporali sparsi sui settori montani e collinari, locali lungo la fascia costiera. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Previsioni meteo per domenica

Domenica cielo nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare durante le ore centrali del pomeriggio sui settori montani e collinari. Rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali della giornata, in esaurimento già dal primo pomeriggio a partire dai settori costieri. Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione.

Che tempo farà lunedì

Lunedì previsti addensamenti cumuliformi lungo la fascia costiera centro-settentrionale, in graduale espansione al resto della regione nel corso del mattino. Previsti rovesci o temporali sparsi, in transito già dal primo mattino dalla fascia costiera centro-settentrionale verso i settori interni. Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione Venti settentrionali di brezza tesa, con rinforzi lungo la fascia costiera settentrionale al primo mattino Mare mosso,in particolare al mattino.