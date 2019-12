Presepe vivente di Genga, troppi disagi alla prima rappresentazione: oggi niente bis

GENGA - Proteste e segnalazioni in occasione dell'esordio, annullata la seconda rappresentazione del presepio vivente di Genga, alla 36esima edizione. L’iniziativa, di cui oggi era prevista la replica, non si terrà. La decisione è stata presa dall’associazione “Amici del Presepio di Genga”, la quale «si scusa – si legge in una nota – per i disagi che i visitatori hanno sopportato durante la rappresentazione di Santo Stefano».

