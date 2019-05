Ragazzino prende pallonata alla testa e perde i sensi portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava giocando a calcio con alcuni amici al parco di Posatora quiando all'improvviso - intorno alle 16,30 - ha preso una pallonata alla testa. Il ragazzino per qualche istante si è fermata per poi tornare a correre ma dieci minuti dopo avvertiva ancora difficoltà e quindi si è di nuovo fermato con la richiesta di intervento e con la Croce Gialla e l'automedica sul posto con i primi controlli e il successivo trasporto all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.