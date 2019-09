Prende fuoco l'impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Momenti di trambusto nel primo pomeriggio con i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle ore 14 a Passatempo di Osimo per l'incendio di un impianto fotovoltaico posto sul tetto di un edificio industriale. La squadra giunta sul posto ha proseguito l'opera di spegnimento, iniziata dagli operai della ditta che hanno limitato la propagazione dell'incendio, e messo in sicurezza l'impianto. In supporto anche l'autoscala inviata dalla sede centrale di Ancona.