Premio al merito scolastico in ricordo di Marco Grandi ecco tutti i vincitori

CORINALDO - Il teatro comunale Carlo Goldoni è stato, per la prima volta, la scenografia della XXXIII edizione del premio di merito scolastico “Generale Domenico Grandi”, evento che, annualmente, e ininterrottamente dal 1987, premia gli alunni corinaldesi della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori con il miglior profitto scolastico.Prima di iniziare con le premiazioni, l’assessore alle Politiche culturali, Giorgia Fabri e il responsabile dell’Ufficio cultura, Paolo Pirani, piano e voce, hanno dato vita a un dolce e toccante ricordo del presidente del centro studi “Gen. Domenico Grandi”, il professore Marco Grandi, scomparso in un incidente il gennaio scorso.In occasione delle premiazioni presenti il sindaco Matteo Principi, l’assessore alla Cultura e alle Politiche scolastiche Giorgia Fabri, il dirigente dell’Istituto comprensivo di Corinaldo, Francesco Savore, il dirigente dell’Istituto “E.Medi” e dell'istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Corinaldesi" di Senigallia Daniele Sordoni, il professore Massimo Bellucci in rappresentanza dell’Istituto “B. Padovano”, la professoressa Oretta Olivieri in rappresentanza del Liceo Classico "Perticari" e la professoressa Paola Malandra dell'Istituto "Panzini" di Senigallia, infine il professore Lucio Mancini e Monia Di Cosimo, istruttore culturale del Comune di Corinaldo.“Istruzione e cultura rendono una comunità veramente forte. Grazie a Marco che ha coltivato per anni, senza sosta, con passione, questo premio di merito scolastico, per questo la comunità lo ringrazia- il ricordo del primo cittadino Matteo Principi-È riuscito a trainare e trasmettere l’importanza della cultura, proseguiamo su questo solco”.“Sono davvero emozionata, il mio primo pensiero non può che andare a Marco - la commozione dell’assessore Fabri - Auguro a tutti voi che possiate vivere i vostri giorni pieni. E aiutateci a crescere come comunità, a creare e trasmettere. Abbiamo bisogno di voi per vivere la cultura alla luce del sole, perché la cultura ha il potere di ingentilirci.”La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio di Merito Scolastico “Gen.Domenico Grandi” per l’anno scolastico 2018-2019 è così composta:Lucia Giraldi, delegata del presidente-assessore Lavori pubblici; Luciano Galeotti, consigliere gruppo di minoranza; Stefania Puerini, delegata del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo; Paolo Pirani, dirigente Ufficio cultura e turismo; Matteo Principi, sindaco, Monia di Cosimo, istruttore culturale del Comune di Corinaldo, in qualità di segretario verbalizzante.I vincitori.Scuola secondaria di primo grado “Guido degli Sforza”. Classe 1° media: terzo classificato a pari merito Mattia Contardi, Stella Ubertini, seconda classificata Emma Pettinelli; prima classificata Davide Regni. Classe 2°media: terza classificata Diego Messina, seconda classificata Elena Shanti Giommi, prima classificata Anna Mantini. Classe 3°media: premiati Silvia Costantini, Sofia Venanzi, Sara Biagetti, Margherita Micci, Emma Aguzzi, Anna Bruni, Alessio Priori. Vince il premio con la media di 10/10: Caterina Tarsi.Scuola secondaria di secondo grado. Classe 1°: terza classificata Alena Micci (Ist. Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia), seconda classificata Chiara Rocconi (Liceo delle Scienze Umane-Liceo Classico “G.Perticari” di Senigallia); prima classificata Aurora Anibaldi Ranco (Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia).Classe 2°: terza classificata Letizia Tarsi (Liceo Classico “G.Perticari” di Senigallia), seconda classificata Chiara Tinti (Ist. Tecnico Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia), primi classificati a pari merito Giada Betti (Liceo delle Scienze Umane-Liceo Classico “G.Perticari” di Senigallia); Giovanni Bruni (Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia).Classe 3°: terzo classificato Tommaso Cini (Ist. Tecnico Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia, secondi classificati Caterina Fraboni (Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia), Maddalena Polenta (Scienze applicate-Liceo Statale “E.Medi” di Senigallia), Alessandro Tarsi (Conduzione del mezzo navale-Ist. “Volterra Elia” di Ancona), primo classificato Andrea Manoni (Ist. Istruzione superiore “Marconi-Pieralisi” Jesi.). Classe 4°: terzo classificato Giovanni del Moro (Costruzione Ambiente e Territorio Ist. “Corinaldesi” di Senigallia), secondo classificato Elia Rocchetti (Liceo Linguistico “E.Medi” di Senigallia), primo classificato Pietro Luzi (Costruzione Ambiente e Territorio Ist. “Corinaldesi” di Senigallia), secondoClasse 5° (maturità): terzo classificato Matteo Mazzanti (Ist. Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia), secondo classificato Riccardo Serpicelli (Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia). Vincono il premio con 100/100: Andrea Diamantini (Ist. Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia), Chiara Grilli (Liceo Linguistico “Perticari” di Senigallia) e Chiara Perugini (Servizi socio-sanitari-Ist. Istruzione superiore “B.Padovano” di Senigallia).