Precipitato dal lucernaio Ex calciatore e istruttore di fitness gravissimo

OSTRA - Restano gravi le condizioni dell’istruttore di fitness, con un passato da calciatore, che mercoledì pomeriggio è precipitato da un lucernaio di una palestra di via Po a Pianello di Ostra. Il 29enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette. Si tratta di un ex giocatore della Jesina, che ha militato anche in una squadra di Prima Categoria, originario di Serra de’ Conti. Mercoledì pomeriggio si è rotto improvvisamente l’impianto di climatizzazione. Lui ha quindi chiamato un’impresa chiedendo di riparare il guasto con urgenza. Appena i tecnici sono arrivati, li ha accompagnati sul tetto della palestra. Voleva far loro strada indicando dove si trovasse il motore di avviamento dell’impianto.Ad un tratto però ha messo un piede sopra un lucernaio che si è rotto e lui, dopo un volo di circa 6 metri, è caduto sul pavimento della palestra riportando un grave trauma cranico ed uno addominale. Ieri mattina gli ispettori del lavoro si sono recati presso la palestra dove si è verificato il grave infortunio per effettuare un sopralluogo. Mercoledì pomeriggio oltre ai sanitari del 118, intervenuti anche con l’eliambulanza per accelerare i soccorsi, è arrivata anche una pattuglia del carabinieri di Ostra. Il 29enne era ancora cosciente poi però si è aggravato ed ora versa in condizioni disperate.