Ancona, precipita dal tetto del centro commerciale: padre di famiglia muore in ospedale

ANCONA- E' morto ieri pomeriggio (8 giugno) all'ospedale di Torrette l'uomo classe 1982 che, giorni fa, si sarebbe lanciato nel vuoto dal tetto del centro commerciale Conad della Baraccola.

I tentativi

In un primo momento, nonostante un quadro clinico complicatissimo, si pensava potesse essere salvato dalle cure ma purtroppo gli esiti non sono stati quelli sperati. Padre di famiglia, i funerali sono previsti nelle prossime ore. Ancora ignare le cause che lo avrebbero spinto al gesto estremo.