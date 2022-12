Precipita dalla finestra della sua abitazione di Fabriano: paura per un 80enne. Non si esclude l'ipotesi del gesto volontario

FABRIANO – Paura nel pomeriggio in via Corsi a Fabriano, nel quartiere Santa Maria, per un anziano precipitato dal balcone della sua abitazione, al primo piano rialzato di una palazzina. A dare l'allarme, attorno alle 17, sono stati i vicini che l'hanno trovato a terra, ferito e coperto di sangue.

LEGGI ANCHE: Bambino di un anno e mezzo precipita dal balcone, ricoverato in codice rosso: è in fin di vita

L'intervento sul posto

Sul posto si è precipitato il 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri per ricostruire la dinamica: non è chiaro, infatti, se l'ottantenne sia precipitato sporgendosi troppo o se sia stato un gesto volontario. Il paziente è stato trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette: ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.