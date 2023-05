Precipita con il parapendio a Portonovo e resta appeso ai rami degli alberi (che gli hanno salvato la vita attenuando la caduta). Guarda il video del soccorso

ANCONA - È rimasto appeso nel vuoto, in bilico tra la morte e la speranza, a diversi metri d'altezza. Sono stati attimi di paura folle per un uomo che, dopo essere caduto con il parapendio, si è salvato solo grazie ai rami di alcuni alberi. I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Portonovo per soccorrere una persona precipitata con il parapendio.

Guarda il video

Salvato dagli alberi

Fortunatamente gli alberi ad alto fusto hanno attenuato la caduta lasciandolo appeso nel vuoto. Le operazioni di recupero sono state effettuate dalla squadra dei Vigili del Fuoco che poi è intervenuta sul posto utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).