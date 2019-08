Positivo al controllo dell'etilometro: ritirata la patente ad un 38enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Patente ritirata, multa e altri guai: in località Borgo Bicchia un automobilista è stato sorpreso alla guida dell’auto in stato di ebbrezza e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per guida sotto l’influenza dell’alcool. Si tratta di un automobilista 38enne di nazionalità italiana, residente nell’entroterra senigalliese che sottoposto a controllo con l’etilometro è risultato positivo all’accertamento, con un tasso alcolemico pari allo 0,87 gr/lt. Immediato il ritiro della patente, mentre l’autovettura condotta, una Fiat 500, non di proprietà, è stata affidata ad altra persona idonea, come previsto dal Codice della Strada.