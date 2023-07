ANCONA - La baia piange Anna Rita Pesaresi, moglie di Fabrizio Giacchetti, titolare del ristorante il Molo, morta a 71 anni a Torrette. Moglie, ma anche compagna di lavoro, Rita, che ha condiviso con il marito, e prima con i suoceri Nitria (detta Adria) e Ilario, con i figli Giacomo e Claudia un lungo percorso, che dal 1962 dura tuttora. Nata a Numana, non era destinata a lavorare nella cucina di un ristorante. Laureata in Lettere, ha insegnato per un breve periodo. Per amore, aveva cambiato vita. Il matrimonio con Fabrizio, celebrato il 3 gennaio del 1976, quando non aveva ancora 24 anni (è nata il 16 ottobre del 1952) è stata la svolta.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Portafogli e smartphone sottratti ad un giovane, individuati e denunciati gli autori PARENTI SERPENTI Ancona, scoppia la lite tra nuora e suocera per un debito non onorato: per calmarle serve la Polizia LA VIOLENZA DEL METEO Piovono palline da golf di ghiaccio, Valcesano bombardata: maxi chicchi di grandine sfondano le auto

Il lutto del corno

Lascia l’insegnamento («Mi hai rovinato la carriera scolastica» diceva scherzando al marito), diventa cuoca e partecipa alla saga del locale. Lei si era ritirata da qualche anno. È morta ieri mattina all’alba, gettando nello sconforto il marito, i due figli Giacomo e Claudia, i suoi adorati nipoti Giulio e Genny (figli di Giacomo e della moglie Giada), e gli altri familiari. Così come tutti i colleghi ed amici di Portonovo che la ricordano con grande affetto per la sua gentilezza, l’attaccamento al lavoro ed alla famiglia. «Questa mattina – racconta Franco Rubini, uno dei veterani della baia – alle 8, in suo onore, non ho suonato il corno come faccio ogni mattina per dare il risveglio alla baia». Hanno il cuore a pezzi Luca Lillini, responsabile di sala del Molo che ha lavorato con Rita dal 1982, e lo chef Simone Baleani, con Rita in cucina dal 1986. I funerali questo pomeriggio, alle 15,30, al Poggio.