Ancona è pronta: bussa l'estate ai piedi del Conero. La carica degli operatori: «Le prenotazioni fioccano»

ANCONA- Portonovo, spettacolo a cielo aperto. Sole, caldo, ombrelloni e tavoli in mezzo alla spiaggia. Non è agosto, è solo maggio, ma l'estate sembra finalmente partita. Speranzosi e ottimisti gli operatori che dopo alcune settimane di maltempo intravedono la prospettiva di una stagione calda e piena.

«Nessun problema»

Gianni Boriani di Bagni Franco fotografa fedelmente il momento attuale: «L'estate è partita un po' in ritardo dopo venti giorni di ritardo ma finalmente ci siamo.

Non abbiamo avuto nessun problema, nè danni nè mareggiate. Abbiamo trovato tanta legna in mare ma niente di grave. Prenotazioni? Siamo a ottimo punto». Sulla stessa linea Maya Massarenti del Molo: «Attendevamo tutti questo sole, siamo tutti pronti e la macchina si è messa in moto. Luglio-agosto? L'organizzazione è spedita, ci stiamo preparando ad accogliere turisti e anconetani che saranno tantissimi. Le prenotazioni fioccano e ce lo aspettavamo»

«Marche meta ambita»

Paolo Bonetti, di Spiaggia Bonetti, non si discosta dai suoi colleghi esaltando le bellezze locali: «Il maltempo ci ha fatto ritardare ma siamo abituati a queste evenienze. Da cosa ripartiamo? Dai turisti, dalla bellezza delle Marche che restano meta ambita con il bello e con il brutto tempo. Rispetto ai nostri colleghi di altre parti della regione possiamo ritenerci soddisfatti per come siamo usciti dalle piogge di questi giorni. I fiumi hanno riversato in mare ma queste cose si sistemano senza problemi».