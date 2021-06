Portonovo, da oggi scatta il semaforo. App per le spiagge libere, ecco quando entrerà in funzione

ANCONA - L’estate comincia adesso. Tra oggi e lunedì si accende lo start a una serie di servizi per migliorare la fruizione delle spiagge. Via libera da oggi al servizio parcheggio e bus navetta per la spiaggia di Collemarino e al regolamento del traffico tramite semaforo lungo la strada per Portonovo.

LEGGI ANCHE:

Gruber dice no a Giletti: «Troppo di destra», la bufera a La7 non si placa. E lui risponde così

Un'altra auto contromano sullo stesso tratto di superstrada: chilometri di paura sulla Valdichienti

Da lunedì sarà invece online l’app I Beach per la prenotazione delle spiagge libere di Portonovo, Mezzavalle e Sirolo. È già attivo il servizio di discesa e risalita dell’ascensore del Passetto che sarà fruibile fino a mezzanotte.



Servizio hit-tech

E’ stata l’innovazione della scorsa estate, e quest’anno si replica. Torna la prenotazione tramite app delle spiagge libere di Portonovo, Mezzavalle e Sirolo e sarà l’Associazione Riviera del Conero a gestire la piattaforma online. Da lunedì saranno disponibili sia l’app I Beach che i numeri di telefono (3202841150 e 3202933327). Per le due spiagge anconetane la prenotazione è obbligatoria nei weekend dal 19 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 12 settembre, e tutti i giorni dall’1 al 22 agosto. Non sarà possibile la prenotazione consecutiva della stessa spiaggia per 2 giorni di seguito e ciascun account potrà effettuare solo una prenotazione al giorno. L’App consente anche il controllo della disponibilità dei parcheggi delle due spiagge di Ancona in tempo reale.



Superate le prove tecniche, da oggi sarà operativo il semaforo per regolare la viabilità lungo la strada che conduce alla Baia di Portonovo. «Ringrazio (anche per i tempi rispettati) tutti coloro che hanno lavorato per rendere attivo il sistema di regolazione del transito in questo punto della strada che conduce a Portonovo – commenta l’assessore alla Viabilità Stefano Foresi -. Ciò consentirà di rendere più fluido il traffico veicolare e garantirà maggiore sicurezza per tutti i mezzi in transito». L’impianto regolerà il transito da valle a monte e viceversa, nella strada per Portonovo. I tempi sono stati tarati secondo i sensi di marcia, a salire più lunghi rispetto a quelli della discesa. E per agevolare l’accesso alla spiaggia di Collemarino ai numerosi frequentatori che ogni anno vi si recano e per favorire la sosta in sicurezza e un agevole raggiungimento dell’arenile, anche quest’anno è stato attivato il servizio di parcheggio associato al bus navetta per i bagnanti. Il servizio navetta sarà attivo da oggi al 12 settembre svolgerà orario 9-12,30 e 15-19. Mentre il servizio parcheggio (ex supermercato SI in via Ricci) sarà disponibile dalle 8 alle 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA