Portonovo: parcheggi pieni, nessuno controlla gli accessi. Molti passano anche con il semaforo rosso. «Aree di sosta piene anche di notte, qualcosa non torna»

ANCONA - Tra due giorni, guardando il calendario, entra l’estate. Ma a Portonovo la piena stagione è iniziata da un pezzo. Da oltre un mese. E il movimento di questo fine settimana ne è l’ennesima conferma. Piuttosto, nella baia, continuano ad arrivare auto anche quando i due semafori sulla rotatoria si accendono di rosso, segno che i parcheggi a valle sono completi. Ieri siamo passati due volte, alle 10,30 ed alle 13, ed in entrambi i casi c’era il rosso ma nessuno che controllasse gli accessi. E ci sono anche state code al semaforo lungo la strada, quando gli autisti del bus navetta azionavano il rosso al loro passaggio.



Intendiamoci non si è raggiunto il caos sosta delle settimane festive fino al 2 giugno, quando non erano sufficienti i parcheggi a monte, ma comunque per un paio d’ore c’era gente che girava con l’auto attorno al parcheggio lago Grande, che ha fatto registrare il tutto esaurito appunto verso le 10,30, alla ricerca, improbabile di un posto.



Alla Torre

Invece il parcheggio della Torre ha esposto il cartello di sold aut verso le 8,30. In questo caso si ripetono le lamentele dello scorso anno dei frequentatori delle spiagge libere della torre che, nonostante arrivino di buon mattino, trovano già il parcheggio esaurito. «Sono arrivato prima delle 8 – racconta Marco Toccaceli, uno dei assegnatari delle cabine balneari dietro Il Clandestino- ed in spiaggia non c’era quasi nessuno. Il parcheggio, invece, era quasi pieno. C’è qualcosa che non torna. Non vorrei che si ripetesse la storia dello scorso anno con il parcheggio occupato anche di notte dai frequentatori del campeggio. Mi pare improbabile, infatti, che ci siano così tanti bagnanti che arrivino a Portonovo alle prime luci dell’alba. E poi dove sono, visto che la spiaggia era praticamente vuota?». Nel corso della giornata, specialmente prima di mezzogiorno, i parcheggi a monte hanno risposto bene alle criticità che si erano verificate nelle settimane precedenti. Come testimoniano l’esiguo numero di multe, una ventina, elevate dalla Polizia Municipale.



A Mezzavalle

Il parcheggio di fronte allo stradello per Mezzavalle ha raggiunto al massino l’80% della propria capienza, mentre lo scambiatore era quasi completamente esaurito. Fondamentale, come succede dai primi di giugno, il servizio del bus navetta che scarica centinaia e centinaia di persone in piazzetta fino alle 20, assicurando anche il ritorno. Un servizio, lo ricordiamo che dal 1° di luglio sarà operativo anche fino a mezzanotte. Sul fronte dei servizi ieri ha aperto l’edicola in piazzetta mentre a questo punto l’unico servizio che manca, e non è certo da trascurare, è quello della guardia medica estiva. Lo scorso anno iniziò il 1° luglio tra molte polemiche, visto che per i primi giorni era limitato alla sola mattinata. In seguito, proprio dietro le proteste, venne esteso a tutta la giornata. E’ operativo da tempo anche il servizio della Società Nazionale di Salvamento, che già ha effettuato qualche intervento, ed è sempre pronto a monitorare il mare per aiutare persone in difficoltà. Ieri è stato raggiunto a riva dal mezzo della capitaneria di Porto, proprio per rendersi conto della situazione. Sugli arenili, sempre più esigui a causa delle mareggiate invernali e di quella della scorsa settimana, tanta gente. Sia nelle spiagge libere, da Ramona, fino a quella della torre e ed in prossimità della chiesetta, subito dopo lo stabilimento della Capannina. Pieni anche gli altri stabilimenti Emilia, Zazzarini, Franco, il Molo Beach e, dall’altro lato della baia, Bonetti e Giacchetti. Così come chalet e ristoranti, gli alberghi della baia, mentre i bed and breakfast spuntati come funghi in quest’ultimo periodo lungo tutto il Conero, sono anche loro esauriti. Insomma si va verso un’estate da incorniciare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA