Portonovo celebra i riti del Ferragosto: processione e corona in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Portonovo ha celebrato, secondo tradizione, i riti del Ferragosto. Riti che sono religiosi, legati alla celebrazione dell'Assunzione di Maria, ma anche legati alla festa con bagni e pranzi. A offuscare la giornata l'arrivo. In mattina, c'è stata la processione a cui ha fatto seguito la messa celebrata dal vescovo monsignor Spina. Il mare mosso ha sconsigliato la processione delle barche ma sono stati comunque ricordati tutti i Caduti in mare con il lancio di una corona.Ferragosto da tutto esaurito nella baia dove fin dal mattino i parcheggi si sono riempiti di turisti che non hanno voluto perdere l'occasione per trascorrere la giornata festiva in uno dei luoghi più incantevoli della regione.