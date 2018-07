Lei cade dalle scale e il marito accusa un malore: entrambi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTONOVO - La moglie cade per le scale il marito accusa un malore. Il fatto è accaduto la scorsa notte in un noto albergo di Portonovo. Protagonisti dell'intera vicenda una coppia di turisti di mezza età. Sta di fatto che ad un certo punto la donna dopo aver cenato ha deciso di scendere nel giardino del ristorante per godersi la serata ma lungo le scale è caduta in terra riportando una lesione ad una gamba. Il marito che si trovava a pochi metri dalla donna dopo qualche istante ha accusato un malore. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Torrette.