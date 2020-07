Portonovo, i furbetti dell’ombrellone riescono ad aggirare anche i controlli

ANCONA - In mattinata sembrava anche che dovesse piovere. Poi il sole ha squarciato le nubi, spazzate dal vento, e Portonovo è tornata ad animarsi. E la gente, seppure con il mare mosso ed un vento fastidioso, ha ripreso possesso delle spiagge, libere od a pagamento, della baia. Era il secondo sabato con i serrati controlli della Polizia Municipale per quanto riguarda le prenotazioni con la app nelle spiagge libere e contro gli assembramenti e le regole sono state comunque fatte rispettare. Anche se, soprattutto nel pomeriggio, c’erano diversi “infiltrati”, ovvero bagnanti senza prenotazione, che sono riusciti a conquistare comunque un posto al mare. I controlli, peraltro, ci sono stati. Prima nei varchi d’accesso alle spiagge, poi lungo gli arenili, anche se meno ferrei di una settimana fa considerando appunto che in molti hanno rinunciato all’ultimo momento vista le condizioni del tempo della mattinata. In ogni caso il distanziamento sociale, a parte qualche sporadico assembramento da parte di gruppi di giovani, è stato sostanzialmente rispettato nonostante gli arenili fossero ridotti a causa del mare mosso. Fortunatamente non ci sono stati interventi da parte dei bagnini e del gommone di salvamento, al contrario di quanto successo domenica scorsa quando una famiglia aveva rischiato grosso.

Evidentemente l’opera di prevenzione degli stessi bagnini, che hanno scrutato il mare per l’intera giornata alla ricerca di persone in difficoltà, ha dato i propri frutti. Un’opera importante che rappresenta, proprio in giornate come quella di ieri, una grossa garanzia di sicurezza per tutti. Anche per chi ha poco rispetto per il mare e per i suoi pericoli. Tra le tante persone che comunque si sono recate in spiaggia anche diversi assegnatari delle 28 cabine comunali tra Il Clandestino e la Torre che, pur non avendo la prenotazione in spiaggia, hanno aperto sdraie ed ombrelloni in prossimità delle loro cabine, a pochi metri dal mare.

Poche, rispetto al week end precedente, le multe per divieti di sosta. Praticamente nessuna lungo la provinciale mentre qualcuno è stato “pizzicato” in difetto nelle stradine della baia. Oggi, molto probabilmente, Portonovo e Mezzavalle torneranno a riempirsi di gente, visto che il tempo è dato in miglioramento. Sarà un’altra occasione per testare la validità del sistema di prenotazione e dell’efficacia dei controlli resisi indispensabili per evitare pericolosi assembramenti che sicuramente metterà in atto la Polizia Municipale.

