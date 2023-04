ANCONA Parcheggio scambiatore pieno, lunghe attese per scendere con il bus navetta alla baia, auto parcheggiate ovunque lungo la Provinciale. E, puntuale, è scattata la prima strage di multe da parte della polizia locale, a centinaia, fin oltre l’hotel Emilia.

La stagione non è ancora cominciata, ma è già caos a Portonovo per la sosta selvaggia. Una conseguenza del pienone che si è registrato anche ieri per l’evento “Portonovo in fiore” che ha richiamato migliaia di persone, incuriosite dai mercatini, dai concerti in spiaggia e anche dalla dimostrazione di stone balance, le pietre in equilibrio. Il problema, al solito, è il traffico. Il parcheggio a monte non è bastato per contenere l’invasione di auto (il park Lago Grande a valle era chiuso proprio per ospitare le bancarelle), dunque molti hanno scelto di parcheggiare lungo la Provinciale, in sosta vietata. Immediata la stangata da parte dei vigili. L’evento è andato benissimo ed è la dimostrazione che quando si organizza qualcosa, gli anconetani rispondono. Ma se questo era un test per un’ipotetica baia senza auto, allora qualcosa va rivisto.