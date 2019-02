Testimone del blitz â€‹anti droga presa a pugni da due uomini in un bar

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Donna aggredita al bar da due uomini del Sud Italia. L’episodio si è verificato in un locale di Porto Sant’Elpidio domenica sera ma se n’è venuti a conoscenza solo ora. La vittima il giorno dopo si è rivolta ai carabinieri per raccontare come si sono svolti i fatti. Da lì sono partite le indagini e c’è stato un sopralluogo dei militari dell’Arma nel locale. Seppure gli investigatori mantengano il più stretto riserbo, in base alle testimonianze della gente del posto si apprende che la donna, residente a Porto Sant’Elpidio, sulla cinquantina, è stata avvicinata da due individui di origini pugliesi e dopo un botta e risposta ne è nato un tafferuglio. La signora ha avuto la peggio, è stata colpita violentemente al volto.