Si ubriaca nello chalet: â€‹ragazzina 17enne in coma etilico

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Si ubriaca durante una serata in compagnia di amici in uno chalet del lungomare nord di Scossicci. Trasportata in coma etilico all’ospedale di Civitanova una17enne dell’anconetano. La ragazzina non è in pericolo di vita.Attimi di paura la scorsa notte durante una serata all’insegna della musica e del divertimento. La giovane è arrivata con una comitiva di amici per trascorrere sul litorale della città una delle tante sere d’estate prima del ritorno sui banchi di scuola.