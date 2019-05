"Brucia" posto di blocco ma si schianta contro l'auto dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Non si ferma all'alt dei carabinieri e, dopo una breve fuga, si scontra con la macchina di servizio: un ventiseienne di Filottrano finisce nei guai. L'episodio è avvenuto ieri nella zona dell’Hotel House. È lì che, ad un certo punto, in tarda serata, hanno imposto l'alt ad una Volkswagen Golf. Ma l'uomo ha continuato dritto per la sua strada e, deciso a sottrarsi al controllo, ha spinto il piede sull'acceleratore. Con una manovra veloce ha cercato di darsi alla fuga, senza riuscire, ma andando invece a sbattere con la macchina di servizio dei militari dell'Arma. A quel punto il giovane uomo è stato bloccato e identificato. E’ emerso che era sottoposto al provvedimento di divieto di ritorno a Porto Recanati per tre anni: denunciato.