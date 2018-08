Giovane accerchiato fuori da uno chalet «Aggredito dal branco, sassate e pugni»

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Gli hanno lanciato contro dei sassi, poi lo hanno accerchiato per prenderlo a pugni. Per fortuna, è riuscito a scappare, rimediando solo una ferita all’orecchio. È arrivato a casa sotto choc, mi ha detto di aver visto la morte in faccia». Sono le parole di un’anconetana di 50 anni che ieri all’alba si è dovuta svegliare con il racconto di una nottata di paura e delirio passata dal figlio, 23 anni.Il ragazzo, uscendo da uno chalet sul lungomare Scossicci di Porto Recanati dove era andato a passare le serata con un gruppetto di amici, è stato aggredito da un branco composto «da un decina di persone, tutte di origine straniera».