ANCONA Era tutto già scritto. Inevitabile che lo scontro elettorale si spostasse sul fronte del porto, con la candidata-sindaco del centrosinistra, che ne è l’attuale assessore, e il concorrente del centrodestra che la sfida sul suo terreno d’azione nel segno della continuità politica con il presidente dell’Authority e del governatore. Inesorabile che Ida Simonella e Daniele Silvetti si scontrassero lì, di fronte alla linea d’orizzonte tracciata dall’Adriatico. Lo spostamento del baricentro della competizione è avvenuto mercoledì a Roma, al ministero dei Trasporti, durante un confronto tra Francesco Acquaroli e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Il governatore s’è presentato al Mit con un progetto del 2005, quando al vertice dell’Autorità portuale c’era Giovanni Montanari. Ha srotolato la mappa della vecchia, nuova penisola, un’area pensata vent’anni fa per far attraccare il maggior numero di traghetti, così da liberare il porto storico e scongiurare l’inquinamento.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Incubo fiumi a Senigallia, il sit-in degli alluvionati: «Argini ceduti, metteteli in sicurezza»

Lo studio

Schiva la polemica di bandiera, la Simonella, sul porto, non accetta artifizi. «È la madre di tutte le banchine. Quel progetto lo conosco alla perfezione: quand’ero ricercatrice Istao facevo parte del gruppo di lavoro che ne realizzò un documento di supporto per orientare la scelta. Erano gli anni 2012-2013, con Canepa-presidente del porto. Poi, ai tempi di Giampieri, nel 2016, venne fatto lo studio di fattibilità, propedeutico all’inserimento dell’opera nel piano regolatore dello scalo marittimo». L’assessore ribalta la prospettiva: «Per realizzarlo ci vorrà una cifra corposa, almeno 400 milioni, e un tempo lungo. Quella struttura dovrà essere collegata alle banchine 27 e 28: la gara della prima è bloccata da nove anni da una sequenza infinita di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato; la seconda è da finanziare. Nel frattempo aspettiamo». La Simonella incalza: «Nell’attesa, spostiamo i traghetti da sotto il Guasco alle banchine 19, 20, 21, quelle degli ex silos? Iniziamo ad allontanare i gas di scarico delle navi dal nucleo urbano?». Domande, le sue, che non aspettano risposte, ma pretendono di ristabilire le priorità.

La mossa

Ripercorre la genesi della riproposizione dell’idea, l’antagonista Daniele Silvetti. «La mossa politica è stata di Acquaroli, il progetto è stato tirato fuori dal cassetto da Vincenzo Garofalo, è lui il presidente dell’Autorità di sistema portuale». Dà spessore temporale all’azione: «La decisione è stata presa dopo il convegno alle Muse della Frittelli Maritime di Alberto Rossi». Ripassa le macro-coordinate: congiungere le 27 e 28 con la già esistente diga di sopraflutto, da banchinare e inglobare nella penisola. L’obiettivo: averne una nuova, lunga 400 metri dove spostare i traghetti in arrivo nel porto storico e recuperare spazi per il waterfront cittadino. Garofalo dà sostanza all’azione: «Dobbiamo guardare in quella direzione, il futuro del porto è in una infrastruttura moderna, che ha lo scopo di mettere il mercato nelle condizioni di rendere più facili le operazioni». Lo ammette: «I tempi non saranno brevi, motivo per cui bisogna iniziare a lavorare da subito». Suggestiva è la sua teoria per liberare la città dai vincoli di uno scalo invasivo: «Bisogna rubare spazio al mare». E sull’opportunità di trasferimento alle banchine 19, 20, 21 non interrompe il flusso: «L’operazione non è in conflitto con l’altra, anche se è evidente che non sia risolutiva». Silvetti riprende il filo: «La previsione dei tecnici è di 270 milioni, da inserire nella prossima Finanziaria, a dicembre, così da garantire la copertura dell’opera». Per la realizzazione immagina pali e non interramento. «Si risparmierebbe, altrimenti si arriverebbe a 400 milioni, e così si eviterebbero le analisi sulle correnti». Stringe: «Per la penisola ci vorranno tre anni, a dicembre dovrebbero sbloccarsi i lavori per il molo 27». Ipotizza cinque anni in tutto. «Iniziamo con lo studio definitivo per arrivare preparati al Documento di programmazione economica». Guarda verso lo stesso spartiacque mare&cielo, Francesco Rubini. Il candidato di Altra Idea di Città appoggia la riproposizione del concetto: «Persegue l’obiettivo, non più rinviabile, di spostare verso nord il traffico merci e passeggeri». Il fronte si addensa.