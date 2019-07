Portalettere si distrae e con lo scooter si schianta contro un'auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava svolgendo il suo lavoro di portalettere quando per cause in fase di accertamento, ma molto probabilmente per una distrazione con il suo scooter si è schiantato contro un''auto ferma in sosta lungo via Manzoni poco distante dal supermercato Coal. Il ventinovenne è caduto a terra, sul posto per i soccorsi la Croce Gialla che ha trasportato il giovane per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette.