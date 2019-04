Ponte S.Carlo chiuso per tre giorni: va sistemata la condotta dell’acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - È quello legato alle condotte dei servizi presenti al di sotto dei suoi marciapiedi, il nodo principale da sciogliere per il futuro di ponte San Carlo. Intanto, da lunedì e fino a mercoledì 10 aprile, proprio per una serie di perdite alla condotta idrica sottostante la sede stradale il San Carlo, già interdetto al traffico pesante, sarà chiuso per tutti, dalle 8.30 alle 18 di ciascuna giornata. E poi è proprio sul destino da riservare alle condotte che si trovano sul ponte che si sta concentrando il lavoro di progettazione del rifacimento.«Non siamo ancora arrivati a conclusioni definitive- fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi- ma sono già diversi gli incontri effettuati con le società che gestiscono l’erogazione di acqua, luce, gas, servizi di comunicazione. Si può dire che i lavori al via nascono proprio da questi confronti. Le possibilità sono due: mantenere anche nel nuovo ponte le stesse canalizzazioni presenti nell’attuale oppure farle passare altrove, interrandole sotto l’alveo del fiume Esino. Soluzione, questa seconda, che prospetta le sue difficoltà, specie nell’ottica della manutenzione futura. Mentre la prima, mantenere le condotte sul ponte, sarebbe la via più semplice e economica». Il vero punto dunque diventa un altro. «Il problema sul quale ci si sta focalizzando è come garantire che si continueranno ad erogare i servizi anche in fase di cantiere, ovvero fra la demolizione e la ricostruzione del nuovo ponte. Acqua, luce, gas e altro non possono certo essere interrotti. E’ il tema prioritario».Quanto all’idea di costruire altrove il ponte, prolungando via Ricci fino allo svincolo Jesi Centro della Statale76, Renzi dice: «Non è del tutto accantonata ma è chiaro che si tratta di una decisione legata a quelle che saranno le disponibilità finanziarie. Ci incontreremo ancora con Regione e Provincia: anche i Comuni al di là dell’Esino convengono con noi che la questione San Carlo non riguarda solo Jesi ma ha valore sovralocale, collegando due province e riguardando ad esempio la possibilità per i cittadini di Santa Maria Nuova o Filottrano di raggiungere servizi come la stazione ferroviaria o l’ospedale». Quanto ai prossimi tre giorni di chiusura, nella fascia 8.30-18 i residenti di Minonna e quanti scendono a Jesi dalla Statale 362 potranno entrare in città o da Via Piandelmedico o dalle uscite Jesi est o Jesi ovest della superstrada. La chiusura si deve alla necessità, da parte di Viva Servizi, di occupare con i propri mezzi l’intera carreggiata del ponte per poter eseguire al meglio i lavori.