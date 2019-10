Ponte di Arcevia, donna di 51 anni si lancia nel vuoto e muore sul colpo

ARCEVIA - Nuovo dramma ad Arcevia in quello che è ormai diventato il ponte della disperazione per l'alto numero dei suicidi. Una donna di quasi 51 anni residente ad Ostra Vetere si è lanciata dal ponte ed è morta sul colpo. La donna conosciuta in tutto il comprensorio soffriva di depressione, la notizia si sta diffondendo lasciando sgomenti un po' tutti.

Tenta di gettarsi dal ponte passante lo salva in extremis

La tragica alba di Dino: scavalca il parapetto e si lancia nel vuoto

Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA