Vede un lupo sotto casa, si affaccia e lo fotografa vicino al centro abitato: cresce la preoccupazione dei residenti

POLVERIGI - Si affaccia alla finestra e si accorge che un lupo sta camminando come se nulla fosse sotto le finestre di casa sua. Il fatto è accaduto in via Raffaello Sanzio, a Polverigi, non distante dal centro abitato. Un incontro ravvicinato avvenuto ieri mattina attorno alle 6, documentato da una foto scattata all’istante. Non è la prima volta che a Polverigi vengono avvistati i lupi.

La cosa era già accaduta le scorse settimane così come non erano mancati degli attacchi a capre e pecore, anche se in zone di campagna. Ora invece l’avvistamento di questo esemplare è avvenuto a ridosso del centro abitato di Polverigi. Secondo alcuni residenti della zona questo esemplare solitario sarebbe lo stesso che ha colpito nei giorni scorsi dalle parti di Sappanico, che in linea d’aria dista pochi chilometri da Polverigi. Altri avvistamenti si erano avuti ad Offagna ma anche lungo la strada che dall’Aspio conduce sempre a Polverigi. Lupi erano stati segnalati anche dalle parti di Montesicuro.

Quanto accaduto ieri mattina ha creato una certa preoccupazione tra i residenti anche per il fatto che in zona è presente un parco giochi per bambini. Lupi che in realtà non sono pericolosi per l’uomo bensì per gli animali da cortile, ma anche per capre e pecore. Non sono mancati gli attacchi a cani lasciati incustoditi all’esterno delle abitazioni.

