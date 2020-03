La tv si vede male, sale sul tetto per sistemare l'antenna ma precipita per 10 metri: è grave

POLVERIGI- La tv non si vedeva bene, così è salito sul tetto della sua abitazione per sistemare l’antenna. All’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Un volo spaventoso, di quasi dieci metri, concluso con un violento impatto al suolo.

Ora è ricoverato a Torrette in gravi condizioni il 44enne, sfortunato protagonista di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Polverigi, in via San Damiano. Era cosciente, ma non riusciva a proferire parola dal dolore quando è stato soccorso dal personale del 118. I primi a chiamare aiuto sono stati i vicini che hanno sentito il tonfo e i lamenti dell’uomo. Vista la criticità della situazione, dalla base dell’ospedale regionale si è alzata in volo l’eliambulanza, atterrata sul posto insieme a un mezzo della croce Gialla di Camerano. Le condizioni del 44enne sono apparse subito molto gravi agli occhi del medico rianimatore e della sua équipe. Subito è stato disposto il trasferimento in elicottero al Pronto soccorso di Torrette.

