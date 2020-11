Spaccio in diretta, scatta l'inseguimento con lancio di cocaina dal finestrino: preso il pusher

POLVERIGI – L’arresto arriva poco dopo la cessione della droga e al culmine di un inseguimento per le campagne di Polverigi.

Ma alla fine i tentativi di darsi alla fuga e di sviare i militari gettando parte della droga dal finestrino sono risultati vani: il giovane pusher, un ragazzo albanese poco più che ventenne è stato bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione – condotta dai Carabinieri di Osimo – è scattata questa mattina in centro dove sono stati insospettiti dalla presenza di due persone, rispettivamente alla guida di una Volkswagen Golf e di un’Alfa Romeo Giulietta che, alla vista dei militari, si sono allontanati velocemente in direzioni opposte. I Carabinieri hanno notato anche che il conducente della Volkswagen aveva lanciato dal finestrino un involucro. Una volta recuperato, è risultato essere una confezione di caramelle contenente 20 grammi di cocaina. E’ dunque scattato l’inseguimento della Golf, che si è protratto per alcuni chilometri nelle campagne di Polverigi. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare la Golf in località Rustico. A quel punto è scattato il controllo, con una perquisizione personale e domiciliare del giovane conducente, che ha consentito di rinvenire ulteriori 113 grammi di cocaina, suddivisa in 20 imballaggi di cellophane termosaldati, nonché la somma di euro 575 quale provento dello spaccio poco prima effettuato.

