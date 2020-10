Scontro tra auto e moto vicino alla scuola: ferito gravemente il centauro

POLVERIGI - Violento schianto questa mattina intorno alle 8 tra auto e moto all'incrocio di via Circonvallazione vicino alla scuola elementarell'ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti la moto condotta da un 55enne di Osimo che viaggiava in direzione Chiaravalle si è scontrata con un’auto alla cui guida c'era una donna, impegnata nella svolta. L’impatto è stato violento. Il centauro è caduto rovinosamente a terra e ha riportato fratture scomposte a un braccio. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. Il ferito è rimasto sempre cosciente, ma visto che respirava male si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Polverigi. Il 55enne è stato portato in volo all’ospedale di Torrette, in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA