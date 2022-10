Schianto all'incrocio a Polverigi con tre feriti: per uno necessario l'intervento dell'eliambulanza

POLVERIGI - I vigili del fuoco stanno intervenendo a Polverigi nei pressi dell’incrocio tra via Chiaravallese e via Coppa a causa di un incidente stradale tra due autovetture. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. Tre occupanti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e per uno di loro è stato necessario l’utilizzo dell’eliambulanza. La squadra di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, sul posto anche la Polizia.