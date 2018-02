Prigioniero per 6 ore nell'auto sotto la tormenta: salvato dai Forestali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLVERIGI – E’ rimasto per ben sei ore intrappolato nell’abbraccio gelido della sua auto, per fortuna è stato soccorso e salvato dai carabinieri forestali. L’uomo era rimasto isolato per oltre sei ore all'interno del proprio veicolo, bloccato nella neve, in via Baiana del Comune di Polverigi. Altre due persone sono state soccorse nei Comuni di Ancona e Osimo, con i propri veicoli in difficoltà tra la neve.Ma sono una miriade gli interventi dei forestali in questi giorni di maletempo: in provincia di Macerata i previsori menteomont del Centro Settore di Visso, hanno verificato la stabilità del manto nevoso, rilevando scaricamenti lungo la strada Sarnano - Sassotetto, che è stata poi chiusa al traffico. Nelle prossime ore pattuglie di personale esperto e previsore valanghe, dei carabinieri Forestali, sarà impegnato nella valutazione tecnica sul pericolo valanghe nella valle di Foce di Montemonaco, a supporto della gestione del rischio da parte dell'Autorità Comunale.I Carabinieri Forestali della Stazione di Ancona hanno soccorso I Carabinieri Forestali del Conero sono intervenuti lungo la Strada Provinciale tra Numana e Sirolo, per garantire lo scorrimento della viabilità a causa di un veicolo rimasto in panne, che occupava entrambe le carreggiate.A Sassoferrato i Carabinieri Forestali hanno soccorso un anziano rimasto con auto danneggiata per un guasto meccanico, Località Monterosso, lungo la Strada Provinciale 16.