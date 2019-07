Malore per il caldo fuori strada con lo scooter: grave un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLVERIGI - Potrebbe essere stato un colpo di calore a causare l’incidente in cui ieri mattina è rimasto gravemente ferito un uomo di 79 anni. L’anziano stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause in corso d’accertamento, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è volato sull’asfalto, finendo fuori strada. Lo schianto è avvenuto attorno alle 10 lungo la strada provinciale del Vallone, fra Agugliano e Polverigi.È stato un automobilista di passaggio ad accorgersi del ferito a terra e a dare l’allarme. Subito si è messa in moto la macchina operativa del 118 che sul posto ha inviato l’automedica e un’ambulanza. Il 79enne, residente a Polverigi (C.M. le sue iniziali) era cosciente, ma molto dolorante: nell’impatto al suolo, particolarmente violento, ha riportato sospette fratture e politraumi, per questo è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità.A preoccupare i medici, anche le origini del malore che sarebbe alla base dell’incidente: in qualche modo potrebbe aver influito il gran caldo che da giorni insiste sull’Anconetano e tende a debilitare soprattutto gli anziani e chi già soffre di altre patologie.