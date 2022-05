Cade dal tagliaerba e non riesce più ad alzarsi, i colleghi danno l'allarme: l'anziano soccorso dall'eliambulanza

POLVERIGI – Momenti di paura nel pomeriggio a Polverigi per un anziano caduto da un tagliaerba mentre lavorava in un terreno agricolo. A dare l'allarme, attorno alle 16,30, sono stati altri operai che si trovavano con lui. L'uomo, 78 anni, è rimasto sempre cosciente, ma non riusciva più ad alzarsi per via del forte colpo subito. Subito la centrale operativa di Ancona Soccorso ha fatto alzare in volo l'eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze del campo, nei pressi del palazzetto dello sport. Sul posto, anche i vigili del fuoco per prestare assistenza. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Torrette, ma le sue condizioni non sono gravi.

