In auto con tre minorenni e la droga; denunciato operaio di 54 anni

POLVERIGI - Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della locale Stazione, nel contesto di mirati servizi per il contrasto al traffico e spaccio illegale di sostanze stupefacenti hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un pregiudicato di 54 anni, residente a Polverigi, celibe, di professione operaio.L'uomo, notato aggirarsi per il paese alla guida di una Golf, con a bordo alcuni giovani minorenni con fare sospetto e guardingo, veniva pedinato e controllato in via Marconi. I militari, constatato che a bordo del mezzo c'erano tre minorenni (un ragazzo e due ragazze), effettuavano una perquisizione rinvenendo sul sedile posteriore un involucro contenente 1,2 grammi marijuana, ceduto pochi istanti prima dal pregiudicato al giovane minore.La perquisizione, nella fase successiva dell’operazione, veniva estesa all’abitazione dell’arrestato, dove i militari operanti rinvenivano, occulato nella sua camera da letto, un altro involucro ben più voluminoso del precedente, contenente 50 grammi della stessa sostanza, evidentemente destinata allo spaccio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale probatorio ed il responsabile del fatto-reato condotto nella sede della Compagnia di Osimo per il previsto foto-segnalamento. Del fatto, il Comando Stazione Carabinieri di Agugliano ha dato immediata notizia al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.