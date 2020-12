Colletta social, donati 1.400 euro alla donna malata e derubata dei soldi per i regali di Natale a figli e nipotini

POLVERIGI - Per regalarle un minimo di felicità si è mobilitato un paese intero. L’appello ha dato i suoi frutti. In tanti hanno aperto il loro cuore alla 70enne di Polverigi, gravemente malata, a cui la scorsa settimana era stato rubato il portafoglio con dentro i soldi appena prelevati dal bancomat per acquistare i regali di Natale per i figli e i nipoti. Su Facebook era stata organizzata una colletta per aiutare la pensionata.



Grazie alla collaborazione del parroco del paese, don Tarcisio Pettinari, è stata raccolta una cifra considerevole: 1.394 euro. La somma è stata consegnata ieri alla signora che, visibilmente commossa, ha ringraziato quanti hanno contribuito all’iniziativa. Ha deciso di devolvere parte della cifra in beneficenza alla parrocchia, dal momento che ha avuto un ruolo determinante anche in termini di supporto spirituale.

Per questioni di trasparenza, la 70enne aveva già sporto denuncia contro ignoti presso la procura del tribunale di Ancona per i fatti avvenuti il 2 dicembre scorso a Polverigi: era uscita di casa per fare spesa al mercato e, dopo aver prelevato dei contanti al bancomat, risalendo in auto si era resa conto di non avere più il portafoglio con sé. È stato ritrovato qualche ora dopo in parrocchia, dove qualcuno l’ha lasciato, ma i soldi erano spariti. Subito sulla pagina Facebook “Polverigi Today” era stata lanciata l’iniziativa per aiutare la signora.

La partecipazione della comunità ha vinto su tutto perché in molti hanno risposto all’appello e nell’arco di 10 giorni è stata raccolta una somma significativa. Determinante il contributo di alcune attività che vengono ringraziate sui social: Supermercato Si con te, Hotel Bar Gelateria Duranti, edicola Arcobaleno di Benedetta Tomassetti, centro estetico Estè di Giulia Sabatino, Semplicemente Fashion di Sabrina Crescini, la Ferramenta Polverigiana di Diego Bonini, Il vecchio Forno di Lucae Claudia Corallini, il bar ristorante Piazza Caffè di Giorgio Valeri, il negozio d’abbigliamento Momann di Manuela Clementi, la pizzeria vineria Il Ghiottone di Andrea Belardinelli e l’osteria La Sacrestia di Gianni Sottil.

