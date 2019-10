Capretto sbranato nel recinto. La proprietaria su Facebook: «Sono stati i lupi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLVERIGI - Non è bastato un doppio recinto, con tanto di rete elettrificata, per mettere al riparo un capretto in una casa di campa a Polverigi. L’ovino, allevato come animale da compagnia, è stato sbranato, probabilmente da un branco di lupi. Lo racconta la proprietaria, che nel recinto fa crescere anche dei pony, in uno sfogo su Facebook. I primi accertamenti fatti sul posto dai carabinieri forestali, chiamati per un sopralluogo, non sembrano lasciare dubbi. Sia per le modalità dell’uccisione del capretto, sia per il fatto che non molto distante, al Vallone di Offagna, di recente era stato avvistato un branco di 5 o 6 esemplari di lupo.«Prego chiunque possieda animali da cortile o da compagnia, di stare molto attenti e di metterli al sicuro il più possibile», è l’appello della proprietaria, chi intanto si è attrezzata per proteggere il recinto con delle telecamere a sensore. In zona sarebbero stati attaccati altri animali da cortile.