Un branco di venti cinghiali invade la strada, costretto a frenare di colpo

POLVERIGI - Un branco di cinghiali in mezzo alla strada che porta da Polverigi ad Osimo. L’allarme è scattato giovedì sera quando un automobilista stava transitando la provinciale nota come via Chiaravallese al confine tra i due Comuni, in località San Vincenzo di Polverigi. Alle 23 l’uomo si è trovato davanti non un solo cinghiale, ma addirittura una ventina. Gli ungulati andavano tranquillamente a spasso lungo la strada che oltretutto, trovandosi fuori dal centro abitato, è anche senza illuminazione pubblica. Per fortuna l’automobilista, residente ad Osimo, è riuscito a frenare in tempo evitando un pericoloso incidente.«Sono dovuto rimanere fermo con le quattro frecce attivate, perché ce ne erano altri sul bordo stradale che potevano entrare» ha raccontato l’automobilista quasi in diretta sui social, pubblicando la foto con i cinghiali che gli impedivano il passaggio. Dopo qualche minuto, con i fari dell’auto puntati addosso, gli ungulati si sono spostati permettendogli di transitare.