Auto a metano a fuoco, le fiamme ​si sono propagate nel campo adiacente alla carreggiata

POLVERIGI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 20,55 a Polverigi in via Mulino di San Filippo per un incendio autovettura. La squadra di Osimo è intervenuta con un'autobotte per spegnere le fiamme che avevano avvolto completamente l'auto alimentata a metano. A causa dell'incendio le fiamme si sono propagate nel campo adiacente alla carreggiata. I vigili hanno poi bonificato l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA