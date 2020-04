Abitazione avvolta dalle fiamme, ora è inagibile. L'incendio ha distrutto anche due auto

POLVERIGI - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle 16:30 a Polverigi in via Perna per l'incendio di un'abitazione. L'incendio si è sviluppato al piano terra e ha distrutto il mobilio presente e due autovetture. Sul posto sono intervenute due squadre con quattro autobotti, che hanno spento le fiamme e messo la zona in sicurezza.

L'intera abitazione è stata resa temporaneamente inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri.

