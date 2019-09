Un altro caso di polpette avvelenate pericolo al parco Merloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Cibo avvelenato è stato rinvenuto, negli ultimi giorni, da alcuni residenti al parco Merloni, quartiere Campo Sportivo. Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori comunali per la bonifica. Non è la prima volta che polpette killer, in questo caso con la forma di una salsiccia, vengono nascoste tra i ciuffi d’erba dai nemici dei cani. Peccato che a rimetterci potrebbero essere anche i bambini piccoli che giocano al parco spensierati.