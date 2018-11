Poliziotto assalito da un pitbull in una casa ferito ad una mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era impegnato in un’attività di controllo quando, aperta la porta, un pitbull gli è saltato addosso e l’ha azzannato. Sono stati momenti di grande paura per un poliziotto di 58 anni che è stato assalito dal cane ed è rimasto ferito a una mano. L’intervento dei colleghi, intervenuti prontamente per aiutarlo a liberarsi dall’attacco dell’animale, ha scongiurato conseguenze peggiori. Nonostante le ferite, il poliziotto dopo le cure ricevute sul posto, non è andato al pronto soccorso.È accaduto ieri mattina attorno alle 8,30 in un appartamento di via Marchetti, dove l’agente di polizia stava svolgendo un’ispezione domiciliare insieme a una pattuglia della Questura. Quando la squadra in borghese si è presentata a casa delle persone da controllare, lo sfortunato poliziotto è stato subito raggiunto e assalito dal pitbull. Sono stati attimi di panico perché è successo tutto all’improvviso. Il cane di taglia media, appartenente a una razza generalmente ed erroneamente associata a un comportamento aggressivo che, in realtà, il più delle volte è incentivato dal proprietario o da un cattivo addestramento, si è lanciato contro il poliziotto, mordendolo a una mano.I colleghi l’hanno tratto in salvo e hanno chiesto aiuto al 118. In via Marchetti è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa. L’agente 58enne è stato medicato sul posto e le sue condizioni non sono apaprse preoccupanti, tant’è che ha preferito non andare al pronto soccorso, anche se gli è stato consigliato di farsi visitare da un medico per sottoporsi a una profilassi ed escludere possibili complicazioni che possano sopraggiungere.